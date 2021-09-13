TGS personeli yaşam mücadelesini kaybetti

Delta varyantı uyarısı: Fark çok yüksek Bilim insanlarından Delta varyantı uyarısı: Aşı olanla olmayan farkı çok yüksek ABD'de görevli bilim insanları, delta varyantı ile hızla yayılan corona virüsüne karşı aşı olanlarla olmayanları kıyasladı.