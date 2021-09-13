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TGS personeli yaşam mücadelesini kaybetti

TGS personeli yaşam mücadelesini kaybetti Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri sağlayıcısı Turkish Ground Services (TGS) personeli yaşam mücadelesini kaybetti

TGS personeli yaşam mücadelesini kaybetti
13 Eylül 2021 Pazartesi 13:55

Türk Hava Yolları'nın yer hizmetleri sağlayıcısı Turkish Ground Services (TGS) personeli yaşam mücadelesini kaybetti

TGS'de yolcu hizmetleri memuru olarak görev yapan Seda Diker, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düştü.

Cumartesi günü hayata gözlerini yuman Diker'in vefatı yakınlarını ve TGS ailesini hüzne boğdu.

Diker dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

AirportHaber olarak Seda Diker'e Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine de başsağlığı dileriz.

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