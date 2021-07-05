Temmuz zammı sonrası 65 yaş maaşı ne kadar oldu? 2021 65 yaş maaşı ne kadar oldu? 65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar? Binlerce kişinin faydalandığı 65 yaş aylığının miktarı memur maaş katsayısına endeksli oluyor. 2021 yılının ilk altı aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından Temmuz ayından sonra 65 yaş aylığı zamlanacak. Enflasyon verilerine göre 65 yaş aylığında değişiklik yaşanacak. Peki; 65 yaş aylığı maaş zammı ne kadar? 2021 65 yaş maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar!

65 YAŞ AYLIĞI MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla yeni maaşın ne kadar olacağı da belli olacak. Yeni maaşın ne kadar olacağına haberimizden ulaşabilirsiniz.

65 YAŞ AYLIĞI NE KADARDI?

Yılın ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin yüzde 4'ü aşan kısmı zam oranına eklendi. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine de etki etti.

Buna göre, 65 yaş aylığı 711 lira 50 kuruştan 763 lira 86 kuruşa yükseldi.

2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak.

65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?

Aylık başvuruları, kişinin ikametgahının bulunduğu ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na veya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne yapılır. Başvuru yapan vatandaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 'başvuru alındı' belgesi verilir. Başvurular en geç 1 ay içinde sonuçlandırılır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın www.ailevecalisma. gov.tr/tr-tr/sss/sosyal-yardimlar-genel-mudurlugu/2022-ayliklari/ linkinden konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliHANGİ DURUMDA AYLIK KESİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan ölüm geliri veya aylık bağlananların aylıkları kesilir. Kişi başına geliri 701 liranın üzerinde olanların da 65 yaş aylıkları gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 1.000 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 701 liranın üzerine çıkacağı için bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekiyor.

65 yaş aylığı alırken, nafaka bağlananların da aylığı kesilir. Adres değişikliğinde de maaş kesilir. Ama 1 yıl içerisinde başvuru yapılırsa ve yeni adres Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bildirildiğinde değerlendirme sonucu aylık alma şartları devam ediyorsa, kesilen aylık tekrar bağlanır.