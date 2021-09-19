TBMM'de yeni yasama yılı hazırlıkları son aşamada TBMM'de yeni yasama yılı hazırlıkları son aşamaya geldi. Çalışmalar kapsamında Genel Kurul salonunda 'dijital restorasyon' gerçekleştirildi. Salona görüşmelerin canlı yansıtılacağı iki dev led ekran konuldu.

TBMM Genel Kurulu 1 Ekim Cuma günü resepsiyonsuz sade bir törenle yeni yasama yılına başlayacak. TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin oylama başta olmak üzere yoklama ve görüşmeleri daha kaliteli takip edebilmeleri için ditijal restorasyon gerçekleştirildi, elektronik alt yapı sil baştan yenilendi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Meclis Başkanlığı yaz boyunca hummalı bir çalışma yürüttü. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un neredeyse her gün uğrayarak sıkı takibini yaptığı Genel Kurul tadilatı tamamlandı. Milletvekili sıraları elden geçirilirken, zemine elektronik sistem alt yapısı döşendi. Milletvekillerinin gergin geçen görüşmelerde protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle bozulan Genel Kurul'un elektronik oylama ve ses sistemi de son teknoloji ile yenilendi.

Milletvekilleri oylama ve yoklama panelini artık tüm bilgilerinin İngilizce ve Türkçe olarak yer aldığı, parmak izlerinin de yüklendiği özel çipli kimlik kartlarıyla açabilecek. Böylece Genel Kurul'un daha ilk açılışında yaşanan "yoklama" tartışmaları, elektronik sistem aracılığıyla otomatik olarak gerçekleşeceği için, sonlanmış olacak. Ayrıca daha önce sisteme giremeyen milletvekillerinin, "pusula ile oy kullanmaları" da tarihe karışacak. Milletvekillerine sıralarında bilgisayar ve şarj bağlantısı verildi. Başta Meclis gündemi olmak üzere kağıt olarak dağıtılan her şey elektronik olarak milletvekili sırasındaki ekrana dijital ortamda aktarılarak tasarruf sağlanacak.

Kontrol odası



Ses sistemi de baştan sona yenilendi. Yeni sistem için Genel Kurul Salonu'nun basın locası altında bulunan bölüme teknik uzmanların bulunduğu iki kontrol odası hazırlandı. Açılışta teknik bir sıkıntı yaşanmaması için 1 Ekim'e kadar uzman personel sistemin işleyişini provalarla sürekli kontrol edecek.

Genel Kurul Salonu'na görüşmelerin canlı yansıtılacağı iki dev led ekran konuldu. Konuşmacının adı soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılarak hem konuşmacının kim olduğu bilinecek hem de en arka sıralardaki vekiller kürsüdeki konuşmacıyı rahatlıkla görebilecek.

Salgına karşı sıkı önlemler devam edecek

Yeni yasama yılı öncesi Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapsamlı tedbirler devam ettirilecek. TBMM Başkanı'nın geleneksel akşam resepsiyonu pandemi tedbirleri çerçevesinde bu yıl da yapılmayacak. Açılışa sınırlı sayıda davetli çağrılacak. Önlemler kapsamında TBMM kampüsü içinde oluşturulan pandemi timleri maskesiz dolaşıma izin vermeyecek.

Meclis'teki kulisler başta olmak üzere genel kullanım alanları dezenfekte edildi, tüm koltukların antibakteriyel temizliği yapıldı. Meclis'in havalandırma sistemi gözden geçirildi ve filtreler yenilendi. Yaz boyunca özellikle gıda üretimi ve temizlik alanlarında görev yapan çalışanlara bulaşıcı hastalıklara karşı tedbirler ve hijyen eğitimi verildi.

Yeni dönemde ziyaretçi kabulünün nasıl olacağı, aşı veya PCR testi şartının aranıp aranmayacağı konusu ise Şentop ve TBMM Koronavirüs Kriz Yönetim Komisyonu'yla yapılacak toplantı sonrasında netleşecek.