Tavukçuluk devi iflas etti! 5 Bin kişi ekmek yiyordu Bir tavukçu kurtarıldı diğeri iflas etti

Tavukçuluk devi iflas etti! 5 Bin kişi ekmek yiyordu

Konkordato ilan eden Keskinoğlu’nun hisseleri kamu bankalarına geçti. Firma yeniden üretime başladı. Oysa tüm tavuk üreticileri bu kadar şanslı değil. Örneğin 5 bin kişininin ekmek yediği Köytür önceki gün iflas açıkladı.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası'nın borçlarını devralarak kurtardığı Keskinoğlu üretime yeniden başladı ama tüm tavukçular bu kadar şanslı değil. 3 kamu bankasının Keskinoğu'nun hisselerini devralarak tavukçuluk işine girmesinin ardından aynı bankalara borcu olan ama iflas eden firmalar duruma tepki gösteriyor. Son örnek önceki gün iflası açıklanan Köytür. Vakıfbank ve Ziraat Bankası'na kredi borcu olan ve konkordato ilan eden Köytür firması 5 yıldır yaşam mücadelesi veriyordu ancak önceki gün iflas ettiği açıklandı.

500 ÇALIŞAN

Samsunlu Köytür'e üretim yapan bölge üreticileri, duruma “Şirket kurtarırken şehircilik mi yapılıyor” diyerek isyan etti. Samsun'un önemli firmalarından olan Köytür, 2015 yılında zorluklar yaşamaya başlamıştı. 500 şirket çalışanı, 100 civarındaki kümes çalışanı, nakliye firmalarında çalışan personel ie birlikte toplam 5 bin kişinin ekmek yediği firma önceki gün iflas açıkladı. Firmaya üretim yapan üreticiler, “Şirketler kurtarılırken ayrımcılık mı yapılıyor. Manisalı firma kurtarılırken neden Samsunlu firma iflas etmeye bırakılıyor” diyerek isyan etti. Bölge üreticileri, kırsal kalkınma açısından bölgeye önemli katkısı bulunan Köytür'ün toplam borcunun 150 milyon TL olduğunu belirtirken, sorunun kamu bankalarındaki bürokrasiden kaynaklandığını iddia etti.

SAHTE FABRİKA AÇILIŞINI BIRAKIP İFLASA BAKIN

Köytür'ün iflasını değerlendiren CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Bugün ekonomiyi yöneten anlayış, bu iflasları görmezden geliyor, sahte fabrika açılış törenleriyle gerçekleri gizlemeye çalışıyor. Sahte açılışları bırakın ve iflaslara bakın” dedi. Hancıoğlu, Türkiye'nin en köklü beyaz et markalarından biri olan Köytür'ün iflasına AKP iktidarının ekonomi politikasının neden olduğunu belirterek, “Yaşam koşullarının giderek zorlaştığı, alım gücünün günden güne azaldığı şu zor dönemde Samsun'da, aileleriyle birlikte 5 bin kişi daha ekmeğinden oluyor. Bu firma için üretim yapan yaklaşık 200 kümes batağa sürükleniyor” diye konuştu.