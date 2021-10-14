Taşeron işçiler hangi izinleri kullanabilir? Kadro alan taşeron işçiler ne tür izinleri kullanabilir?
Kadroya geçirilen taşeron işçilere; 1- Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün,
2- Evlenmesi hâlinde 5 gün,
3- Eş ve çocuğunun ölümünde 6 gün,
4- Ana, baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün,
5- Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde 2 gün,
6- Tabii afetten zarar görmesi hâlinde 10 güne kadar,
ücretli sosyal izin verilir.
Ayrıca, yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Hizmet süresi;
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,
5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,
15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün.