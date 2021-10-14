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Taşeron işçiler hangi izinleri kullanabilir?

Taşeron işçiler hangi izinleri kullanabilir? Kadro alan taşeron işçiler ne tür izinleri kullanabilir?

Taşeron işçiler hangi izinleri kullanabilir?
14 Ekim 2021 Perşembe 18:04

Kadroya geçirilen taşeron işçilere; 1- Eşinin doğum yapması hâlinde 5 gün,

2- Evlenmesi hâlinde 5 gün,

3- Eş ve çocuğunun ölümünde 6 gün,

4- Ana, baba veya kardeşinin ölümünde 5 gün,

5- Kayınpeder veya kayınvalidesinin ölümünde 2 gün,

6- Tabii afetten zarar görmesi hâlinde 10 güne kadar,

ücretli sosyal izin verilir.

Ayrıca, yıllık ücretli izinler konusunda Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, yıllık ücretli izin günleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
Hizmet süresi;
1 yıldan 5 yıla kadar olanlara 16 gün,

5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 22 gün,
15 yıl ve daha fazla olanlara 28 gün.

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