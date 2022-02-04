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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan patates ve soğan tavsiyesi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan patates ve soğan tavsiyesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan patates ve soğan tavsiyesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan patates ve soğan üretimi ile ilgili ilginç bir öneri geldi. Bakanlık, bu ürünlerin dondurulmuş ve işlenmiş olarak ihraç edilmesini tavsiye etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan patates ve soğan tavsiyesi
04 Şubat 2022 Cuma 14:02

Tarım ve Orman Bakanlığı, ‘Ürün Masaları Ocak Ayı Bülteni’ni yayınladı. Bakanlık bülteninde patates ve soğan üretimi ile ilgili ilginç bir öneri de yapıldı. Bültende, soğan ve patates ihracatının taze olarak yapılması yerine, katma değeri yüksek, dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak yapılmasının teşvik edilmesi ve yönlendirilmesinin ülke ekonomisi açısından daha iyi olacağı belirtildi.

Bültende şu ayrıntılara yer verildi:

KATMA DEĞERİ YÜKSEK

Soğan ve Patates: 2020 yılında 68 hektar alanda 2 bin 280 bin ton kuru soğan üretimi olurken, 2021 yılında aynı alanda üretim yapılmış ve verimdeki artış nedeniyle yüzde 9 artarak 2 bin 500 bin ton üretim yapılmıştır. Kuru soğan ihracatında herhangi bir ön izin ve engel bulunmamakla birlikte, 2021 yılı 11 aylık 237 bin ton Ihracat miktarı ile son 20 yılın en yüksek ihracatı gerçekleşmiştir. Ülkemiz patates üretim, tüketim ve ihracatında dengeli bir sezon geçirilmektedir. Ancak Niğde ve Nevşehir saha ziyaretlerinde Niğde ilinde patates alanlarından fasulye üretimine, Nevşehir ilinde ise fasulye ve çerezlik kabak üretimine yönelim olduğu gözlemlenmiştir. Soğan ve patates ihracatımızın taze olarak yapılması yerine katma değeri yüksek, dondurulmuş ve işlenmiş ürün olarak yapılması için teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi ülkemiz ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

KURAKLIK ETKİSİ

Nohut: Dünya genelinde yaşanmakta olan kuraklığa bağlı olarak küresel nohut arzında azalma mevcuttur. Bu durum yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda nohut fiyatında artışa neden olmuştur. Buna karşılık ise Türkiye’nin nohut ihracatında yüzde 33’lük bir artış olmuştur. Protein içeriğinin yüksek olması nedeni ile tercih edilen ülkemiz nohutunun gelişmekte olan protein ekstraktı sektöründe değer kazanacağı ve uluslararası piyasada tercih nedeni olabileceği değerlendirilmektedir.

Pamuk: Türkiye’de 2021 yılı sektör açısından memnuniyet verici, hastalık ve zararlı popülasyonunun az olduğu ve pamuk verimin yüksek olduğu bir yıl olmuştur. Türkiye’de 2022/2023 üretim sezonunda buğday ve mısır alanlarından pamuk ekim alanlarına geçiş olacağı öngörülmektedir. Dünya pamuk üretiminin, artan verim ve daha yüksek hasat alanı nedeniyle 2021/2022 üretim sezonunda geçen sezona göre artacağı öngörülmektedir.”

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