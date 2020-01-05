Tapu İşlemlerinde Büyük Kolaylık Farklı Şehirde Olan Alıcı ve Satıcı Vekalet Olmadan İşlem Yapabilecek

Tapu kanununda yapılan düzenleme ile mülkiyet devrini içeren sözleşmeler, yeni yıldan itibaren tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde de gerçekleştirilebiliyor.

Örneğin alıcının Almanya'da, satıcının ise Burdur'da olduğu bir devir işlemi için, taraf iradeleri resmi görevliler tarafından ayrı ayrı alınarak sözleşme tamamlanabiliyor.

AYRI İL YA DA YURT DIŞINDA OLUNMASI HALİNDE DE YAPILABİLECEK

Tarafların farklı tapu müdürlükleri ve yurtdışı teşkilatında bulunmaları halinde işlemlerin yapılabilecek olmasının büyük kolaylık olduğunu ifade eden sektör temsilcileri, "Bu uygulamadan önce, akitli işlemler çerçevesinde alıcı ve satıcının aynı tapu sicil müdürlüğünde olmaları gerekiyordu. Artık mülkiyeti devreden tarafça yapılacak başvuru sonrasında, mülkiyeti devralan tarafların da aynı birimde bulunmaları ile işlem yapılabilecek. Hatta satış-ipotek talebi bile gerçekleştirilebilecek." ifadelerini kullandı.

AYNI ANDA BULUNMALARI GEREKECEK

Bu tür tapu alım satım işlemlerde akdin taraflarına, randevu saatinin mesajla bildirileceğini belirten yetkililer "Tapu devir işlemlerinde alıcı ve satıcının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekecek. Her iki farklı tapu müdürlüğündeki görevli personel tarafınca alıcı ve satıcının aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilecek. Tapu müdürlüklerinde alıcı ve satıcının aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzaları alınmayacak. Bütün imzalar tamamlandıktan sonra resmi senet görevli personel tarafından elektronik imza ile elektronik ortama aktarılarak resmi senedi hazırlayan birime gönderilecek." diyor.

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