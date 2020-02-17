Taksitli satış Mağazalarından Ürün Alanlar Dolandırıldı !

Taksitli satış Mağazalarından Ürün Alanlar Dolandırıldı !

Elden taksitli ödeme ile satın alınan tüm eşyalar ödenemeyen borç miktarı üzerinden fahiş faiz uygulanıyor. 6 bin liralık mobilyanın parasını temin edemeyen bir ailenin evi acımasızca icradan satışa sunuldu . Başka bir ailenin 4 bin 800 liralık borcu 209 bin liraya kadar ulaştırılarak ; 2 kişinin maaşına haciz getirildi. Sebep, yüzde 9'luk yasal faiz yerine yüzde 180'e varan faizlerin hayata geçirilmiş olması . İşinhiç bir şekilde içinden çıkamayan mağdurlar toplanarak 3 ay kadar önce bir dernek oluşturdular.

ÖDEDİKÇE ÇOĞALAN BORÇ BATAĞI

Peşin parası ve kredi kartına sahip olmayan insanlar için, taksitli satış mağazaları çok cazip bir seçenek olarak görünüyor. Türkiye'de 200'ü aşkın firmanın mağazalarında birçok ürünü satın almak herhangi bir peşinat verme şartı olmaması oldukça güzel bir hizmet. Fakat parçalara ayrılmış borç ödenemeyince birçok şatış firması uygulamaları sebebi ile durum bir anda tepe taklak oluyor . Ana paranın üstüne koyulan yüzde 40'lık cezai şart ve yüzde 72 ile yüzde 180 arasında farklılaşan faiz oranları, on binlerce ailenin dünyasını yıkmış durumda

Kurulan yeni dernek olan Faiz Mağdurları Derneği, İzmir Valiliği'nin de tamamlaması halolunca faaliyette kolları sıvadı . Sabah saatleri derneğe ulaşanların yaşadıkları ise yürek yakıyor ... Eşi ile boşanma aşamasına ulaşanlrdan küslük yaşayan aile bireyleri, evi icralık olandan maaşına haciz gelen değin binlerce hikayeTürkiyenin dört bir yanında söz konusu olmuştur

ÖNCE CEZAİ ŞART, ÜSTÜNE FAHİŞ FAİZ

Kişilere yapılan İcra takiplerinin tamamına , uygulanan fahiş faiz durumu dışında önem çeken bir alacak kalemi de, yasal gerçekçiliği olmayan cezai şart... Örneğin, bir çeyiz mağazasında ürün alan E. çiftinin borcu 3.966 TL. Bu rakama, 1.586 liralık cezai şart eklenmiş olarak . Ana para artı cezai şarta bir de 3.970 liralık da faiz eklenince E. çiftinin borcu 9.522 TL ye ulaşıyor. Çifte bu tutar üzerinden lik icra takibi yapılıyor . Yine, bir Mobilya Halı satışı yapan mağazası müşetiye 1.656 TL mebla borç senedi yapıyor S. Ö. Y'ye yapılan icra takibinin tutarı ise 4.870 meblağ . Asıl alacağa uygulanan faiz 3. 214 TL. Bir başka ifadeyle, esas borcun en az iki katı bir faiz talebiyle S. Ö. Y'ye ait icra takibi oluşmuştur.

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