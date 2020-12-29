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Süresiz nafakaya düzenleme geliyor! Masada iki formül olacak...

Süresiz nafakaya düzenleme geliyor! Masada iki formül olacak... Yeni yargı paketi kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak. Pakete nafaka ve icra ile çocuk teslimi konularının da dahil edilmesi bekleniyor.

Süresiz nafakaya düzenleme geliyor! Masada iki formül olacak...
29 Aralık 2020 Salı 17:57

 Süresiz nafakaya düzenleme geliyor! Masada iki formül olacak...

Yeni yargı paketi kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak. Pakete nafaka ve icra ile çocuk teslimi konularının da dahil edilmesi bekleniyor.

Ömür boyu nafaka ödemek zorunda kalanlar, maaşına haciz gelenler, hatta hapse girenler... Yeni yargı paketinde bu sorunun giderilmesi için adım atılması gündemde. Yeni yargı paketi kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak. Pakete nafaka ve icra ile çocuk teslimi konularının da dahil edilmesi bekleniyor.

İKİ FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR!
"Nafakada üst sınır" ve " süresiz nafaka" konularında çalışmalar sürüyor. Adalet Bakanlığı iki formül üzerinde çalışıyor. Nafaka düzenlemesinde ya 5 yıl sınırı ya da evlilik süresi kadar nafaka ödenmesi öneriler içerisinde.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nesibe Kurt Konca, "Çok kısa süren evliliklerde ömür boyu nafaka ödemesi insanlar için hukuki bir pranga olarak görülüyor. Sınırlandırmanın nasıl olması gerektiğini konusunda farklı görüşler var. Evlilik süresi ile sınırlı kalınması, bir üst sınır konulması gibi farklı düzenlemeler var." dedi.



Uzmanlar üst sınır belirlenirken mağduriyet yaratılmaması uyarısında bulunuyor. Öğretim Üyesi Nesibe Kurt Konca, "Bir beyefendi ömür boyu nafaka ödüyor olabilir. Ancak eşinin iş gücüne katılım imkanı yoksa devam edecektir ama eşi çalışabiliyorsa bu nafaka ödeme süresi çok kısa olabilecektir." açıklamasında bulundu.

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