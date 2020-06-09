SÜRELİ, SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ AYRIMINA SON VERİLMELİ Kadro için harekete geçtiler! Sözleşmelilerden yeni adım

Kadro için harekete geçtiler! Sözleşmelilerden yeni adım

Normalleşme sürecinin kamu ve özel sektörde 1 Haziran itibariyle hayata geçmesiyle birlikte kamuda sorunlar da tekrar gündeme oturmuştur . Yıllardır sözleşmeli personelin sorun ve talepleri dile getirilmesine karşın bir türlü tam anlamıyla sorunun giderilmediği , aksine hala sözleşmeli yeni ilanların yapılmasıyla birlikte daha karmaşık hale gelen sözleşmeli çalışamada yeni adım Kamu Sen'den geldi.

Türkiye Kamu-Sen sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündemde ele almak üzere Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapıldı . Yıllardan beri sözleşmeli personelin süregelen sorun ve taleplerini her platformda gündeme alan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaşanan adaletsizliği bu kez de Ombudsman’a taşıdı.

KAHVECİ: SÜRELİ, SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ AYRIMINA SON VERİLMELİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Kamu hizmetlerinin hayata geçmesine rağmen adaletsizliği ortaya çıkaran, güvencesiz bir istihdam biçimi olan sözleşmeli istihdam modeline son verilmesine yönelik çağrılarımızı devamlı olarak yeniledi.

Süreli ve süresiz sözleşmeli gibi kendi içinde dahi ayrımcılığa tabi tutulan bu duruma son verilerek tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunduk.