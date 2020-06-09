0
0
0
0
0
0
0
0

SÜRELİ, SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ AYRIMINA SON VERİLMELİ Kadro için harekete geçtiler! Sözleşmelilerden yeni adım

Kadro için harekete geçtiler! Sözleşmelilerden yeni adım

SÜRELİ, SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ AYRIMINA SON VERİLMELİ Kadro için harekete geçtiler! Sözleşmelilerden yeni adım
09 Haziran 2020 Salı 00:01

Normalleşme sürecinin kamu ve özel sektörde 1 Haziran itibariyle hayata geçmesiyle birlikte kamuda sorunlar da tekrar gündeme oturmuştur . Yıllardır sözleşmeli personelin sorun ve talepleri dile getirilmesine karşın bir türlü tam anlamıyla sorunun giderilmediği , aksine hala sözleşmeli yeni ilanların yapılmasıyla birlikte daha karmaşık hale gelen sözleşmeli çalışamada yeni adım Kamu Sen'den geldi.

Türkiye Kamu-Sen sözleşmeli personelin yaşadığı sıkıntıları bir kez daha gündemde ele almak üzere Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapıldı . Yıllardan beri sözleşmeli personelin süregelen sorun ve taleplerini her platformda gündeme alan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaşanan adaletsizliği bu kez de Ombudsman’a taşıdı.

KAHVECİ: SÜRELİ, SÜRESİZ SÖZLEŞMELİ AYRIMINA SON VERİLMELİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Kamu hizmetlerinin hayata geçmesine rağmen adaletsizliği ortaya çıkaran, güvencesiz bir istihdam biçimi olan sözleşmeli istihdam modeline son verilmesine yönelik çağrılarımızı devamlı olarak yeniledi.

Süreli ve süresiz sözleşmeli gibi kendi içinde dahi ayrımcılığa tabi tutulan bu duruma son verilerek tüm sözleşmelilerin kadroya geçirilmesine ilişkin olarak Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuruda bulunduk.


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber