Süper gol! Alanya'da çılgın maç

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray, 30. hafta sınavında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

FARK 6 PUAN

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 27 maçta 21 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 66 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.

ALANYA'NIN PUANI 32

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de oynadığı 28 maçın 8'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 12'sinde ise mağlup oldu. 32 puanı bulunan Alanya temsilcisi, averajla 11. sırada yer alıyor.

5 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

İlk 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Rassoul, Fatih, Yusuf, Doumbia, Fer, Lusambia, Efecan, Cavaleiro, Hassan.

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Kerem, Rashica, Icardi

CANLI ANLATIM

D.A Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

45' Galatasaray, devre bitmeden Rashica ile 3. gole çok yaklaştı.

45' Efecan'ın sağdan kullandığı kornerde savunmasına yardıma gelen Icardi topu karşıladı.

45' İlk yarının sonuna en az 8 dakika eklendi.

42' GOL Galatasaray yeniden öne geçti. Gelişen Galatasaray atağında Mertens'in sağ kanattan ortasında, Icardi ceza sahasında bekletmeden bir vuruş yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi.

36' Alanyaspor tehlikeli geldi. Pedro Pereira'nın sağ kanattan ortasında savunma topu karşıladı. Ardından Pedro Pereira, Doumbia'nın pasıyla bir kez daha topla buluştu. Pedro Pereira'nın ikinci ortasında Muslera topu çıkardı ve ardından Nelsson bu topu uzaklaştırdı.

33' Kerem pozisyon sonrası sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanı içerisinde.

31' Boey, sağ kanattan topla birlikte çıkmak isterken, Yusuf'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yusuf, bu müdahalesi nedeniyle sarı kart gördü.

29' Galatasaray'da Milot Rashica, bu dakikalarda biraz daha içe geçti. Sarı-kırmızılı takımda sağ koridoru Boey kontrol ediyor.

25' Galatasaray, 0-0'da olduğu gibi yine topla daha fazla oynamaya başladı.

22' Lucas Torreira, Abdülkerim'e yapılan faulde serbest vuruşu pasla kullandı. Oyuna giren Abdülkerim, Torreira'dan topu aldı ve uzun gönderdi. Ancak bu top Mertens için oldukça hızlı.

19' Galatasaray oyuna bir kez daha başladı.

17' GOL Alanyaspor, eşitliği yakaladı. 17. dakikada penaltıda topun başına geçen Efecan, topu ağlara gönderdi.

14' GOL Galatasaray öne geçti. Mertens'in kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim topu ağlara gönderdi.

10' Alanyaspor karşılaşmanın ilk bölümünde takım halinde topun arkasında kalıyor.

7' Galatasaray sağ kanattan geldi. Sacha Boey'un ortasında top ceza sahasındaki Icardi'ye gelmedi. Ardından Kerem bu topa yetişemedi ve top doğrudan dışarıya gitti.

4' İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.

1' Maç başladı.