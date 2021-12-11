Subay ve astsubaylara yeni kriterler geldi! Bu kişiler orduya giremeyecek... MSB subay ve astsubayların cinsel hayatıyla ilgili yeni yönetmelik çıkardı Milli Savunma Bakanlığı, askeri okullarda okuyan subay ve astsubaylarla ilgili yönetmelikte değişiklik yaptı. Yönetmelikle subay, astsubay olacakların cinsel hayatlarıyla ilgili yeni bir düzenleme geldi. Evli olanlar, hamile olanlar ve çocuğu olanlar, sevgilisiyle aynı evde yaşayanlar, daha önce evlenip boşananlar, eşcinseller subay olamayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, "Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subay ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayınladı. Yeni düzenlemede subay ve astsubay adaylarının cinsel hayatlarıyla ilgili maddede değişikliğe gidildi.

O madde ikiye ayrıldı

23 Mart tarihli yönetmelikte "Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak" ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.

Gayritabii cinsi eğilimleri olanlar...

Maddenin yeni hali şöyle oldu:

"i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak."

"j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."

Kız arkadaşıyla aynı evde yaşayamaz!

Yönetmeliğe göre, askeri öğrenciliğe giriş şartlarına göre adaylar kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamıyor.

Gey, lezbiyen gibi biseksüeller...

Heteroseksüellik yani sadece karşı cinse ilgi duymak dışında, gey, lezbiyen gibi, biseksüel cinsellik eğilimleri olan adaylar kabul edilmiyor.

İşte o yönetmelikteki değişikliğin tam metni...

Milli Savunma Bakanlığından:

FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR ASKERİ ÖĞRENCİ KOMUTANLIĞI VE ÖĞRENCİLERİ İLE FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARDAN

YETİŞEN SUBAYLARA VE ASTSUBAYLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 23/3/2021 tarihli ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak."

"j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak."

"f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Subay Olur" raporu almak."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"a) 11 inci maddenin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri hariç belirtilen niteliklere sahip olmak."

"f) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden "Muvazzaf Astsubay Olur" raporu almak."

MADDE 4 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.