Sözleşmeye "başparmak yukarı" emojisi ile yanıt veren çiftçiye 61 bin dolar para cezası

Kanada'da "Lütfen keten sözleşmesini onaylayın" şeklindeki telefon mesajını "başparmak yukarı" emojisiyle onaylayan çiftçi keteni istenen tarihte teslim etmeyince 61 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

MESAJA EMOJİ İLE CEVAP VERDİ

Kanada'da ilginç bir olay yaşandı. Achter isimli çiftçiye bir şirketten "Lütfen keten sözleşmesini onaylayın" şeklinde taslağın yer aldığı bir mesaj geldi. Çiftçi, bu mesaja "başparmak yukarı" emojisini kullanarak yanıt verdi fakat keteni belirlenen tarihte teslim etmedi.

"SÖZLEŞMEYİ ALDIĞIMI TEYİT ETTİM, ONAYLAMADIM"

Sözleşmeyi gönderen Mickleborough, Achter ile daha önce uzun süreli bir iş ilişkisi olduğunu ve çiftçinin geçmişte metin mesajlarıyla sözleşmeleri kabul ettiğini belirtti. Bu nedenle, Achter'ın emojili yanıtını, sözleşmeyi onayladığı şeklinde yorumladı. Ancak Achter, yeminli ifadesinde "başparmak yukarı" emojisini "sadece keten sözleşmesini aldığını teyit etmek" amacıyla kullandığını, bu hareketin sözleşmeyi kabul ettiğine dair bir onay olmadığını söyledi.

MAHKEME ÇİFTÇİYİ HAKSIZ BULDU

Yine de, King's Bench Mahkemesi Yargıcı Timothy Keene, bu yılın Haziran ayında verdiği kararda, "onay veya teşvik ifade etmek için dijital iletişimde kullanılır" şeklindeki Dictionary.com tanımını temel alarak, Achter'ın haksız olduğuna hükmetti.

61 BİN DOLAR PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yargıç Keene, başparmak yukarı emojisinin geleneksel bir imza aracı olmasa da, bu durumda iki önemli işlevi olduğunu belirtti: Birincisi, çiftçinin cep telefonu numarasını kullanarak imza sahibini tanımlamak; ikincisi ise sözleşmenin kabul edildiğini bildirmek. Bu kararın sonucu olarak, çiftçi Achter'ın 61 bin dolar ödemesi kararlaştırıldı.