Sözleşmeye "başparmak yukarı" emojisi ile yanıt veren çiftçiye 61 bin dolar para cezası
Kanada'da "Lütfen keten sözleşmesini onaylayın" şeklindeki telefon mesajını "başparmak yukarı" emojisiyle onaylayan çiftçinin başı fena derde girdi. Keteni istenen tarihte teslim etmeyen çiftçiye şirket dava açtı. Emojiyi, sözleşmeyi aldığını teyit etmek amacıyla gönderdiğini söyleyen çiftçiyi mahkeme haksız bularak 61 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Kanada'da "Lütfen keten sözleşmesini onaylayın" şeklindeki telefon mesajını "başparmak yukarı" emojisiyle onaylayan çiftçi keteni istenen tarihte teslim etmeyince 61 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Kanada'da ilginç bir olay yaşandı. Achter isimli çiftçiye bir şirketten "Lütfen keten sözleşmesini onaylayın" şeklinde taslağın yer aldığı bir mesaj geldi. Çiftçi, bu mesaja "başparmak yukarı" emojisini kullanarak yanıt verdi fakat keteni belirlenen tarihte teslim etmedi.
Sözleşmeyi gönderen Mickleborough, Achter ile daha önce uzun süreli bir iş ilişkisi olduğunu ve çiftçinin geçmişte metin mesajlarıyla sözleşmeleri kabul ettiğini belirtti. Bu nedenle, Achter'ın emojili yanıtını, sözleşmeyi onayladığı şeklinde yorumladı. Ancak Achter, yeminli ifadesinde "başparmak yukarı" emojisini "sadece keten sözleşmesini aldığını teyit etmek" amacıyla kullandığını, bu hareketin sözleşmeyi kabul ettiğine dair bir onay olmadığını söyledi.
Yine de, King's Bench Mahkemesi Yargıcı Timothy Keene, bu yılın Haziran ayında verdiği kararda, "onay veya teşvik ifade etmek için dijital iletişimde kullanılır" şeklindeki Dictionary.com tanımını temel alarak, Achter'ın haksız olduğuna hükmetti.
Yargıç Keene, başparmak yukarı emojisinin geleneksel bir imza aracı olmasa da, bu durumda iki önemli işlevi olduğunu belirtti: Birincisi, çiftçinin cep telefonu numarasını kullanarak imza sahibini tanımlamak; ikincisi ise sözleşmenin kabul edildiğini bildirmek. Bu kararın sonucu olarak, çiftçi Achter'ın 61 bin dolar ödemesi kararlaştırıldı.