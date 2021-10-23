Sözleşmelilere kadro müjdesi gelecek! Çakılı kadro ve tayin hakkı geliyor!

2022 yılında kamu personel rejiminde çok önemli değişiklikler gündeme gelecek. 3600 ek göstergenin gerçekleşmesiyle birlikte sözleşmeliler de kadroya geçirilecek. Böylece 657’deki statü karışıklığı da ortadan kalkacak.

Kamuda kadrolu 2.960.924 kişi ve sözleşmeli 529.037 kişi olmak üzere yaklaşık sayıları 3,5 milyon personel için yeni sistem geliyor.Sabah ve Yeni Asır ekonomi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde milyonlarca memur ve sözleşmeli personeli ilgilendiren değişiklikleri yazdı. İşte detaylar...

Milyonlarca kamu personelini ilgilendiren reformlar 2022 yılı ile birlikte peş peşe devreye girmiş olacak. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında alınan kararlar ile öncelikle milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge artışı ile ilgili çalışma tamamlanacak. Ardından da yine 530 bin kadar kamu personelini ilgilendiren kadro konusu çözüme kavuşturulacak.



Önümüzdeki ay yapılacak Kamu Personel Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının ana gündeminin bu iki konu olması da bekleniyor.

MAAŞLARA GÖSTERGE ARTIŞI

Toplu sözleşme görüşmeleri sırasında gündeme gelen bu iki konu da metne girerek karara bağlanmıştı. Söz konusu mutabakat metninin 51. maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak 3600 ek gösterge düzenlemesi dahil olmak üzere ek göstergelere ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." İfadesi yer aldı.

Daha önce bu köşede detaylarını anlattığımız bu çalışma tamamlandığında 657 sayılı yasanın ekli cetvelindeki ek gösterge listesinde bulunan dengesizlikler de giderilmiş olacak. Çalışmanın sonunda memurların özellikle emekli maaşları ve ikramiyeleri olumlu etkilenecek. Burada maaşlarda bin liranın üzerinde artış yaşanırken ikramiyelerdeki artışlar 38 bin lirayı bulacak. Geniş kapsamlı bir çalışma olarak yürütülen bu hazırlıklar hem idari kadroları hem de tüm memurları kapsayacak biçimde sürdürülüyor. Ancak çalışmanın sonunda unvanlar, statüler eğitim durumları gibi konular da açıklığa kavuşmuş olacak.

Çalışma hem mali açıdan hem idari açıdan sürdürülecek.

Kapsamına bakıldığında bu çalışmanın bir devrim niteliğinde olacağı ve büyük bir sorunu ortadan tamamen kaldıracağını da değerlendiriyoruz.

KADRO MÜJDESİ GELECEK

Toplu sözleşme metnine giren bir diğer reform ise sözleşmeli personelin kadro sorununun çözümü oldu. Bu konuda çok sayıda kamu personelinin uzun süredir devam eden talepleri bulunuyordu. Başta Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıkları olmak üzere kamunun birçok alanında bulunan sözleşmeli personelin kadroya geçirilerek tayin, görevde yükselme gibi haklara da kavuşması bekleniyor.

Söz konusu yenilik de toplu sözleşme metninin 52. maddesinde şu şekilde yer aldı: "Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacaktır." Bu çalışma tamamlandığında 4B'li olarak tarif edilen sözleşmeli personel 4A'lı kadrolu statüye geçmiş olacak. Buradaki en büyük yenilik ise belediyelerdeki personelin de kapsama alınmış olması. Sözleşmeli personelin kadroya geçmesiyle ilgili detaylara yakından bakalım.

KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR

---*657 yasada 4B maddesindeki sözleşmeliler,

---*Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler

---*Sağlık Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sağlık çalışanları

---*Belediyelerdeki sözleşmeli personel.

HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK?

---*Kamuda bulunan ve 657 sayılı yasanın 4/B maddesine göre çalışan tüm sözleşmeli personelin kadroya alınması ile ilgili çalışma yapılacak

---* Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki sözleşmeli öğretmenler, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli sağlık personeli kadroya geçirilecek

---*Kadro çalışmasına 5393 sayılı kanunun 49'uncu maddesine göre yerel yönetimlerde çalışan personel de dahil edilecek.

HANGİ HAKLARA SAHİP OLACAKLAR

---*Çakılı kadrolar kalkacak,

---*Personel 4A'lı kadrolu olacak

---*Tayin ve il değiştirme hakkı olacak

---*Görevde yükselme hakları olacak.

657 sayılı Devlet Memurları Yasası'nın 4. maddesinin B bendinde sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:

"Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.

SAYILARI 530 BINI BULUYOR

Kadrolu personel 2.960.924

Sözleşmeli Personel 529.037

Sürekli işçi 1.177.650

Geçici işçi 59.570

Diğer 107.027

TOPLAM 4.834.208