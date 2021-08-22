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Son dakika...Erdoğan açıkladı: 5 bin 872 yeni personel alınacak

Son dakika...Erdoğan açıkladı: 5 bin 872 yeni personel alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun

Son dakika...Erdoğan açıkladı: 5 bin 872 yeni personel alınacak
22 Ağustos 2021 Pazar 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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