Son dakika..Bakan Zehre Zümrüt Selçuk’tan nakdi yardım açıklaması,1000 tl yardım kimlere yapılacak 2020 mart

korona virüsü nedeni ile nakit yardımı ne zaman ve nasıl yapılacak,1000 tl yardım kimlere yapılacak

BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI..

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsüyle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ‘İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık kaynak aktarımının detaylarını paylaştı.

2 MİLYON HANEYE NAKİT DESTEK SAĞLACANACAK

Bakan Selçuk, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hali hazırda bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000 TL nakdi destekten yararlanacaktır” dedi.

DESTEK 1000 TL OLACAK

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını da belirten Selçuk, ödemelerin Mart ayının sonunda başlayacağı bilgisini de yineledi.

KAYNAK :(İHA)

Kamusaati.com olarak uyarı: Bakanımızın açıklamasında mart ayının sonunda ödemeler başlayacak dedi.Hiçbir yere başvurmanız gerekmiyor.Lütfen devlet kanallarını meşgul etmeyiniz,gerekli açıklamalar ve ödemelerin neye göre,kime yapılacağı açıklanacak.Lütfen sosyal medya da dolaşan yalan haberlere itibar etmeyiniz

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