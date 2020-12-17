Son dakika: YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na mektup!

Son dakika: YÖK'ten Sağlık Bakanlığı'na mektup! YÖK, Sağlık Bakanlığı'na aşı uygulamasına yönelik bir mektup gönderdi. Mektupta üniversite hastanelerindeki akademik ve idari personelin de aşıda öncelik kapsamına girmesi talep edildi.

Y ÖK, akademik personel ve üniversitelerdeki idari personelin de öncelikli aşı kapsamına dahil olmasını talep etti.

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen mektupta şu ifadeler kullanıldı:

"Küresel Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında yapılacak aşılama çalışmalarında çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlarının göz önüne alınarak genel önceliklerin belirleneceği, bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının İlk aşamasında sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacağı açıklanmıştır.

Bu bağlamda 'sağlık çalışanları' kapsamında üniversitelerimizin Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri (Üniversite Hastaneleri) ile üniversitelerimiz ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde arasında tesis edilen birlikte kullanım mevzuatı çerçevesinde görev yapan akademik personel ve sağlık çalışanlarının da öncelikli aşılama kapsamında değerlendirmesinin çok önemli olduğu açıktır.

Ayrıca yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için “yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin” de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dâhil edilmesi önem taşımaktadır.

Başkanlığımız, bu konudaki önerimiz kabul görür ise, kademelendirme çalışmaları için her türlü işbirliğine açıktır."