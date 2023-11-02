Son Dakika: Uluslararası suç örgütü Comanchero çökertildi! Elebaşı Hakan Ayık dahil 37 şüpheli şahıs yakalandı

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan HAKAN AYIK (REİS) ve Duax Hohepa NGAKURU örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiştir. Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleri ile birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri ve Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avusturalya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiştir.

"ALLAH AYAKLARINIZA TAŞ DEĞDİRMESİN"

Operasyonu koordine eden İstanbul Başsavcılığımızı, Adliyemizi, Masak'ı ve Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizinle. Organize suç örgütlerini, zehir tacirlerini affetmeyeceğiz. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."