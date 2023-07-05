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Son Dakika! Tüm otomobillere ek MTV getirildi

Son Dakika! Tüm otomobillere ek MTV getirildi

Son Dakika! Tüm otomobillere ek MTV getirildi
Admin
Admin
05 Temmuz 2023 Çarşamba 20:13

Son dakika! 2023 yılı içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi iki defa ödenecek.

2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödenecek. Ek MTV, sıfır ve trafiğe kayıtlı tüm tüm araçlar için geçerli olacak.

YÜZDE 61.5 OLARAK BELİRLENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisinde geçen yıl sonunda yüzde 50 indirim yetkisini kullanmıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, MTV zammının 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacağı duyurulmuştu.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ NEDİR?

Motorlu taşıtlar vergisi, Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler, liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtlarının tabi olduğu vergilendirmedir.

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