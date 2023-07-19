Son Dakika: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz'da olağanüstü toplantıya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Körfez Turu'nun 2. durağında Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. İki liderin Lusail Sarayı'ndaki baş başa görüşmelerinin ardından, heyetler arası görüşme yapıldı. Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı.
Cumhurbaşkanı
Son dakika: CHP'nin son yapılan zamlar ve ekonomideki gelişmeleri ele almak için TBMM'nin olağanüstü toplanma çağrısını yapmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP, önceki gün ekonomideki gelişmeler ve son zamları görüşmek için Meclis'i toplanmasını istemişti.
CHP, son dönemde yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı. CHP'nin çağrısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama geldi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu'nu 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırdı.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, önceki gün Meclis'in toplanmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Son yapılan zamları ve ekonomideki kötü gidişatı görüşmek üzere CHP ve muhalefet partileri ile birlikte Meclis'i 25 Temmuz Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağırmak üzere dilekçemizi TBMM Başkanlığı'na sunuyoruz."
Öte yandan çağrıyla ilgili başvuruya CHP ile birlikte Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzası da yer almıştı.
Muhalefetin Genel Kurul'u çalıştırabilmesi az 200 milletvekiliyle Meclis'te bulunması gerekecek. CHP olağanüstü toplantıda önerge vererek Meclis'in kapanmadan çalışmasını da isteyecek. 15 Temmuz'da çalışmalarını tamamlayan TBMM, 1 Ekim'e kadar tatile girmişti.