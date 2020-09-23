Son Dakika : Suudi Arabistan'dan umre açıklaması! Hac ve Umreye Hangi tarihlerde gidişler yapılacak?Koronavirüs tedbirleri kapsamında hac ve umre işlemleri nasıl gerçekleşecek hac ve umre işlemleri için Yaş kısıtlaması varmı? Umre veHac kayıtları Ne zaman 2020 Hac ve Umre Kayıtları ne kadar? İşte detaylar...

Son Dakika : Suudi Arabistan'dan umre açıklaması!

Son Dakika : Suudi Arabistan'dan umre açıklaması! Hac ve Umreye Hangi tarihlerde gidişler yapılacak?Koronavirüs tedbirleri kapsamında hac ve umre işlemleri nasıl gerçekleşecek hac ve umre işlemleri için Yaş kısıtlaması varmı? Umre veHac kayıtları Ne zaman 2020 Hac ve Umre Kayıtları ne kadar? İşte detaylar...

İslam alemi için büyük anlam ve önemi olan Hac ve Umre görevi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya çapında ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını birçok kısıtlamayı getirmişti. Gerek iş yerleri, gerekse eğitim - öğretim yerleri kapandı. Bu kısıtlamalar arasında Hac ve Umre de yer aldı. 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren ise ülkemizde normalleşme sürecine geçildi. Hac ve Umre gidişleri ile ilgili sorular ise artış gösterdi. Önceden hac ve umre kaydı yaptıran vatandaşların kayıtları iptal edilir mi, yoksa başka bir tarihe mi ertelenir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama..

SAĞLIK PROTOKOLÜ BUGÜN AÇIKLANDI

Son dakika gelen habere göre; Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayınladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, hükümete bağlı Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi, hac mevsimi boyunca Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında bir sağlık protokolü yayınladı.

Hac ibadetinin yapılışı sırasında hastalıktan korunmak için uyulması gereken şartların açıklandığı protokol metninde, Mina Müzdelife ve Arafat'a izinsiz girilmemesi, hac ibadetinin yapıldığı sırada maske takılmasının zorunlu olması gibi maddelere yer verildi.

Mina Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağı, şeytan taşlamada kullanılacak çakılların öncesinde dezenfekte edilip paketler içinde hacılara dağıtılacağı ifade edilen metinde, tavaf ve say alanlarında da hacıların her kata dağılacağı ve en az yarım metre ya da bir metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şeritler çizileceği belirtildi.

Hacıların toplu halde bir yerde bulunmasının, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunma ve öpmesinin yasaklandığı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza ise izin verildiği aktarılan metinde, zemzem ve içme sularının pet şişelerde kişilere özel olarak verileceği kaydedildi.

Kovid-19'a yakalandığı şüphesi bulunan kişilerin ise hac ibadetini tamamlamasına izin verileceği ancak bu kişilerin kendisi gibi şüpheli olan grupla hareket edeceği, bu kişilere özel olarak tahsis edilen yerlerde kalacağı, otobüsleri kullanacağı ve yine bu kişilere özel programa tabi olacağı bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı geçen ay, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.