Son Dakika : Suriye ordusu Serakib’e girdi

Son Dakika : Suriye ordusu Serakib’e girdi

2 Mart Pazartesi Suriye Arap Haber Ajansı (SANA),tarafından Esad güçlerinin İdlib'in güneydoğusunda yer alan Serakib'e girdiğini belirtti .

Esad rejiminin gerçekleştirdiği saldırı sonunda 34 askerimizin şehit olduğu İdlib bölgesinde sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Esad rejiminin haber ajansı SANA bugün flaş bir iddiayı gündeme taşımış oldu işte o iddiaya dair gerçekler..

SANA’nın haberinde, Suriye ordusu içerisinde kişiler için muhaliflerle girdiği çatışmanın sonrasında Serakib’e ulaştığı öne sürüldü.

"Biz Suriye'de hem bu ülkeden uzaklaşarak ülkemize yönelen milyonlarca kişinin yol açtığı insani krizi bitirme hem de topraklarımızın güvenliğini gerçekleştirme mücadelesine devam ediyor ."

Rusya destekli hareket eden Esad güçleri, M4 ve M5 kara yollarının kesiştiği noktalarda yer alan Serakib’e hem havadan hemde karadan saldırılar devam ediyor.

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