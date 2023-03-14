Son Dakika: Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde ABD insansız hava aracını düşürdü

Son dakika: ABD Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Rus savaş uçağının ABD insansız hava aracını çarparak düşürdüğünü duyurdu. İnsansız hava aracının uluslararası sulara düştüğü belirtilirken, olayın yaşandığı bölgenin Ukrayna cephesine yakın NATO aktivistinin yoğun olduğu bölge olduğu tahmin ediliyor.

Karadeniz'de tansiyon yükseldi. ABD drone'u ile Rus savaş uçağı Karadeniz üzerinde çarpıştı.

ULUSLARARASI SULARA DÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanlığı, bir Rus Su-27 savaş uçağının, ABD'ye ait 'Reaper' gözetleme insansız hava aracının pervanesini vurduğunu ve insansız hava aracının Karadeniz'de uluslararası sulara düştüğünü duyurdu.

UKRAYNA CEPHESİNE YAKIN

AFP'nin Batı askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Karadeniz üzerinde ABD yapımı insansız hava uçağının bir kazaya karıştığını iddia ettiklerini belirtti. Kazanın meydana geldiği yerin Ukrayna cephesine yakın NATO aktivistinin yoğun olduğu bölge olduğu tahmin ediliyor. Haberde bazı kaynakların, Karadeniz üzerinde insansız hava uçağının düşürüldüğüne dair kesin bir şey söyleyemeyeceklerini belirttikleri ifade edildi.

ABD ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD ordusu tarafından "pervasız" olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

"RUSYA'YI BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU YOK"

Dünyanın diğer kısımlarında da ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına bağlı kalacaklarını belirten Kirby, uluslararası sularda ve hava sahasında gerçekleştirilecek herhangi bir eylem için Rusya'yı bilgilendirme zorunluluğunda olmadıklarını ifade etti.

"ABD İHA'SI KİMSE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYORDU"

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü John Kirby'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD İHA'sı kimse için tehdit oluşturmuyordu ve uluslararası hava sahasındaydı" denildi. Öte yandan ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi