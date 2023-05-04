Son Dakika: Putin'e suikast girişimi! Kremlin'e insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi

Son dakika: Rus hükümeti, Kremlin'e 2 İHA ile saldırı girişiminde bulunulduğunu duyurdu. Açıklamada İHA'ların etkisiz hale getirildiği belirtilirken, "Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Ukrayna ile savaşını sürdüren Rusya'da hareketli dakikalar yaşandı. Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafından İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunulduğu duyuruldu.

"MİSİLLEME HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Rusya'dan yapılan açıklamada, "Kremlin'e insansız hava araçları ile saldırı düzenlendi. İHA'lar etkisiz hale getirildi. Saldırıyı Putin'e suikast girişimi olarak değerlendiriyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zarar görmedi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz." denildi.

HİÇBİR YER ZARAR GÖRMEDİ

Bununla birlikte Kremlin, Putin'in saldırılar esnasında Kremlin'de olmadığını ve Moskova dışında yer alan Novo Ogaryova'da çalıştığını bildirdi. Bölgedeki binaların hiçbirinin zarar görmediği ifade edildi. Moskova Belediyesi, şehir üstünde insansız hava araçlarının uçurulmasını yasakladı.

PROGRAMINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise suikast girişiminin ardından Devlet Başkanı Putin'in çalışma programında bir değişiklik olmayacağını kaydetti.