Son Dakika: Otomotiv sektöründe "6 ay 6 bin kilometre" düzenlemesi 2024'e kadar uzatıldı

Son dakika: Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik yeni kararlar aldı. Buna göre "6 ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024'e kadar 6 ay uzatıldı. Bireysel otomobil satışları da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alındı.

Ticaret Bakanlığı, "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesinin kapsamı genişletti. Buna göre fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı uygulamanın süresi 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı. Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel otomobil satışları da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alındı.

"AMAÇ, HAKSIZ VE REKABETÇİ UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇMEK"

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Ülkemizin en güçlü olduğu sektörlerden biri olan Otomotiv sektöründe üretim, istihdam, ihracat ve satışlar noktasındaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Bununla beraber, otomotiv sektörümüzde son birkaç aydır arz talep dengesine aykırı şekilde cereyan eden fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek ve rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında düzenli işleyişi sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ile otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile Ticaret Bakanlığımızda 19 Haziran 2023 tarihinde kapsamlı görüşmeler yapılmıştır.

"İLAVE TEDBİRLERİN ALINMASI ZORUNLU HALE GELDİ"

Otomotiv alım satımlarında bir süredir bazı firmalarca yürütülen stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında, bugüne kadar yürüttüğümüz yoğun denetim tedbirlerine ilave olarak, Ticaret Bakanlığımızca otomotiv sektörü temsilcilerinin görüşleri de dikkate alınarak, haksız kazançlara ve tüketici mağduriyetlerine sebep olan uygulamaların ortadan kaldırılmasına yönelik ilave tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede;

1- Otomotiv sektöründe yaşanan aşırı ve fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve bazı haksız ticari uygulamalarla mücadelede fayda sağladığı değerlendirilen "6 Ay 6 bin kilometre" kısıtlamasına ilişkin düzenlemenin uygulama süresi 1 Ocak 2024 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatılmıştır.

2- Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlar "6 ay-6 bin kilometre" kısıtlama düzenlemesi kapsamında, Bakanlığımızca düzenli olarak denetlenecek, mevzuata aykırılık halinde bu satıcılar hakkında idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, anılan satışlara ilişkin kayıtlar ile denetim sonuçları kayıt dışı kazancın vergilendirilmesini sağlamak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılacaktır.

3- İnternet ortamında verilen ikinci el motorlu kara taşıtı ilanlarındaki fahiş fiyatların ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

4- Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da motorlu kara taşıtı satışlarında yetkili bayi, oto galeri ve bireysel satıcılar düzleminde fahiş fiyat oluşumuna yol açan uygulamalar ile 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına ilişkin yoğun denetimlerimize devam edilecektir.

TOPLAMDA 35 MİLYON 110 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bu kapsamda bugüne kadar, pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırı işlem tesis eden işletmelere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ayrıca, stokçuluk uygulamaları kapsamında, 2021 ve 2022 yıllarında 15 yetkili bayiye toplam 8 Milyon 292 Bin 360 TL, geçtiğimiz Mayıs ayında tüketicilerin sıfır kilometre taşıtlara erişimini zorlaştırıcı uygulamalarda bulunduğu tespit edilen 4 yetkili bayiye toplam 17 Milyon 834 Bin 400 TL idari para cezası uygulanmış; Haziran ayı içinde ise müşterilerden taşıtın liste fiyatının üzerinde fiyat talep ettiği veya müşterileri aksesuar almaya zorladığı tespit edilen 10 yetkili bayiye toplam 49 Milyon 44 Bin 600 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. İlave olarak, idari para cezası uygulanan 4 yetkili bayinin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilmiştir. Böylelikle, stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından bugüne kadar toplam 75 Milyon 171 Bin 360 TL idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."