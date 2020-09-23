Son Dakika! Otomobil'de yeni faiz oranları Bekleyenleri Şoke Etti
Son Dakika! Otomobil'de yeni faiz oranları Bekleyenleri Şoke Etti
Sıfır otomobil üretimlerinin koronavirüs nedeniyle sekteye uğramış olmasından dolayı ikinci el otomobillere hem ilgi artıyor hem de fiyatları yükseliyor. Fiyat yükselişinden etkilenmek istemeyenler ise çareyi kredi çekmekte buluyor.
Otomobil fiyatları koronavirüs nedeniyle yükseliş yaşadı. Fabrikaların üretim yapamaması nedeniyle siparişler gecikti. Yeni siparişler ise ileri tarihlere ertelendi. Bu nedenle ikinci el otomobillere rağbet arttı. Talebin artması ve arzın sınırlı kalması nedeniyle bunu fırsat bilenler ikinci el otomobillerin fiyatlarını yukarı çekti. Bazı otomobillerin ikinci elleri sıfırlarından daha pahalıya satılmaya başladı.
Kamu bankalarının sıfır otomobiller için yüzde 0.49-0.69 oranında kredi kampanyası ve ikinci el otomobillerde de yüzde 0.82 oranında faiz uygulaması sona erdi. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faizlerde yükseliş yaşandı.
İşte taşıt kredi faizleri
ING Bank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.17
Kredi taksiti: 1778 lira
Toplam ödeme: 64.301 lira
Yapı Kredi
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.28 ay
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 65.751 liraTürkiye İş Bankası
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.30
Kredi taksiti: 1818 lira
Toplam ödeme: 66.012 lira
Alternatifbank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.31
Kredi taksiti: 1829 lira
Toplam ödeme: 66.119 liraAkbank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.33
Kredi taksiti: 1836 lira
Toplam ödeme: 66.394 liraQNB Finansbank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.45
Kredi taksiti: 1880 lira
Toplam ödeme: 67.966 liraGaranti BBVA
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.47
Kredi taksiti: 1888 lira
Toplam ödeme: 68.256 liraHSBC
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.80
Kredi taksiti: 2012 lira
Toplam ödeme: 72.708 lira
Ziraat Bankası
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.32
Kredi taksiti: 1833 lira
Toplam ödeme: 65.988 liraHalkbank
Kredi tutarı: 50.000 lira
Kredi vadesi: 36 ay
Faiz oranı: 1.32
Kredi taksiti: 1833 lira
Toplam ödeme: 65.988 lira
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