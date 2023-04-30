bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0

Son Dakika: MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü

Son Dakika: MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü

Son Dakika: MİT'den listeye bir çizik daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü
Admin
Admin
30 Nisan 2023 Pazar 13:31

Son dakika: MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

MİT, Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah'ın harekat bölgelerindeki Türk askerlerine ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti. Bunun üzerine, Sabri Abdullah etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi.

2018 yılında MİT'in gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine PKK/ Ypg mensupları, Mazlum Karamok kod adlı Abdullah'ı korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

Abdullah'ın sağ olduğu ve sözde sorumlu olarak Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına eylem hazırlığı yaptığı tespit edildi. Faaliyetleri takibe alınan Abdullah, son olarak büyükşehirlerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu. Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Sabri Abdullah, saha ajanları tarafından Ayn El Arab'da takibe alındı.

Mazlum Karamok kod adıyla örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Ayn El Arab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

Platonik aşık olduğu solisti kızının önünde öldüren şahıs: Çalıştığı mekanda başka erkekler ile görünce kıskandım
Platonik aşık olduğu solisti kızının önünde öldüren şahıs: Çalıştığı mekanda başka erkekler ile görünce kıskandım
0
Silahlı saldırıda öldürülen MHP'li eski il yöneticisiyle ilgili afiş iddiasına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi
Silahlı saldırıda öldürülen MHP'li eski il yöneticisiyle ilgili afiş iddiasına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi
0
Hamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuş
Hamile zannettiği eşi dönerciye kaçan adam Müge Anlı'da isyan etti: Aşerdiğini düşünmüştüm, adama gidiyormuş
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.