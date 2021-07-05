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Son dakika: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Son dakika: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu Tüketici fiyatları haziranda aylık %1,94, yıllık %17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

Son dakika: Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
05 Temmuz 2021 Pazartesi 15:23

Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı enflasyon rakamındaydı. TÜİK az önce enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece emekli ve memurun alacağı zam oranı ve yeni maaşları belli oldu.

Yeni rakamın açıklanmasıyla birlikte 13 milyon emeklinin maaşı arttı. 3,5 milyon memura yeni maaş geldi. Kıdem tazminatı tavanı da yükseldi. Yaşlılık aylığı arttı. Evde bakım maaşı yenilendi. Engelli maaşı arttı.

İşçi emeklileri temmuz ayından yüzde 8 ,45 oranında zam alacak.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

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