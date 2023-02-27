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Son Dakika: Malatya'da 5.6 şiddetinde yeni deprem! 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı

Son Dakika: Malatya'da 5.6 şiddetinde yeni deprem! 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı

Son Dakika: Malatya'da 5.6 şiddetinde yeni deprem! 1 kişi öldü, 69 kişi yaralandı
Kamusaati
Kamusaati
27 Şubat 2023 Pazartesi 15:02

Son dakika: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir" denildi. AFAD Başkanı Sezer yaptığı açıklamada "Bir kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı. 29 binanın yıkıldığı bölgede, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden biri olan Malatya'da yeni bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, bugün saat 12.04'te merkez üssü Yeşilyurt olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 29 binanın yıkıldığını belirten AFAD Başkanı Sezer, yaşanan depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 69 kişinin yaralandığını açıkladı.

Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklanırken sarsıntı Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi; riskli binaların etrafında bulunulmaması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar deprem sonrası ilk yaptığı açıklamada, "5-6 bina yıkıldığı bilgisi geldi. Baba ve kızı enkaz altında bulunuyor. Boşaltılan ağır hasarlı binaya eşya almak için girmişler tüm uyarılarımıza rağmen." dedi.

Malatya dahil 11 ilde büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye beşik gibi sallanıyor. Bölgede binlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, bunların yanı sıra ise Hatay, Bingöl, Sivas, Niğde ve Konya'da farklı şiddette depremler meydana geldi. Son olarak bu sabaha karşı da Adıyaman, 5 büyüklüğünde bir depremle sallandı.

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