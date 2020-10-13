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Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Son Dakika! Hatay'daki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
13 Ekim 2020 Salı 16:24

Son dakika! Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde cuma sabahı çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yerleşim yerlerine sıçramış; 33 saat sonunda ancak kontrol altına alınabilmişti. Ekiplerin zorlu mücadelesi ile söndürülen yangında, çok sayıda bina ve araç hasar alırken; evleri yanan vatandaşlar ve risk bölgesinde oturan mahalle sakinleri güvenlik güçleri tarafından tahliye edilmişti.

300 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin kırsal ve bazı mahallelerinde tehdit oluşturan yangında yaklaşık 300 hektarlık alan zarar gördü.

BAKAN, ŞÜPHELİ DURUM OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin açıklamalarında, "Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltında" demişti.

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