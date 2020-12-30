Son Dakika Haberi: İzmir'de deprem meydana geldi! Ajanslardan geçen son dakika haberine göre İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin Ege Denizi açıklarında meydana geldiği ve 4,3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.
Son Dakika Haberi: İzmir'de deprem meydana geldi!
Son Dakika Haberi: İzmir'de deprem meydana geldi! Ajanslardan geçen son dakika haberine göre İzmir'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin Ege Denizi açıklarında meydana geldiği ve 4,3 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.
İzmir’de gerçekleşen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.3 olarak belirlendi. Urla açıklarında meydana gelen deprem, yerin 5.3 kilometre derininde gerçekleşti.
Depremin başta İzmir ve Kuşadası olmak üzere Ege'nin çeşitli bölgelerinden hissedildiği kaydedildi.