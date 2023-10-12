Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'ye Filistin tepkisi: Sizin gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, oraya benzinle gitmek mi yakışır?

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 2023 Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e savaş gemileri göndermesine sert çıkan Erdoğan, "Sizin gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, oraya benzinle gitmek mi yakışır?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 2023 Teşkilat Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e savaş gemileri göndermesine tepki gösteren Erdoğan, "Sizin gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, oraya benzinle gitmek mi yakışır?" diye konuştu.

"SİZ GENÇLERİ YÜREKTEN SELAMLIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde; "Türkiye Gençlik Vakfımız 81 ildeki temsilcilikleriyle, yurtları, kıraathaneleri, gençlik merkezleri ile ülkemizin gurur abidesi kuruluşlarından bir tanesidir. Gençlerimizin hayatına dokunan çalışmaları takdirle karşılıyorum.

"SİZ BİZE SANDIKTA SAHİP ÇIKTINIZ, BİZ DE SİZLERE..."

Ülkemizdeki seçim sürecini başarıyla tamamladık. Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olarak tarihe geçen seçimleri rekor katılım oranları gerçekten istisnai bir atmosferde icra ettik. Siyasette görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. Ne dediler, 6'lı masa, gerekirse 16'lı masa, 1600'lü masa dediler. Ne 6'lı, ne 16'lı ne 1600'lü masa tuttu. Neredeler yok oldular. Bu arada bizlere destek veren tüm gençlere teşekkür ediyorum. Siz bizlere sandıkta sahip çıktınız. Biz de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.

TÜRKİYE YÜZYILI MESAJI

Hedefimiz Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bunun altyapısını kurmuştuk, ülkemizin eksikliklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Bunu şimdi Türkiye Yüzyılı şiarıyla başka bir safhaya taşıyoruz. Kabinemizi buna göre oluşturduk. Milletvekili, parti yönetimimizi buna göre belirledik.

"MUHALEFETİN TEK DERDİ KOLTUKLARINI KORUMAKTIR"

Muhalefetin tek derdi koltuklarını korumaktır. Gençlerin sırtından geçinenlerin ne ülke ne de millet gibi meselelerinin gündemde olmadığı açıktır. Biz hayatın her alanında gençlerimize alan açmanın mücadelesini verdik, veriyoruz. TÜBİTAK burs programlarımızla 2023 yılında 26 bin 632 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine 730 milyon lira destek aktardık. Uluslararası Uzay Kongresi 2026'da Antalya'da olacak. Bugün itibarıyla Rusya-Ukrayna savaşı 595. gününü geride bıraktı. Suriye'deki kardeşlerimiz 12 yıldır barışa, huzura hasret bir şekilde bir kısmı içeride bir kısmı başka ülkelerde zor şartlar altında hayata tutunuyor. Bir tarafta bölücü terör örgütünün saldırıları, diğer tarafta rejimin bombardımanları milyonlarca mazlum hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kardeş coğrafyalarda istikrarsızlık, gerilim hakim.

"GAZZE'DE EKMEK YOK, SU YOK, GIDA YOK"

Kim olursa olsun mazluma sahip çıkmayı, kanın gözyaşının katliamların önüne geçmeyi kimden gelirse gelsin baskıya tehdide boyun eğmemeyi yani diklenmeden dik durmayı mazlumlara tüm insanlığa karşı öncelikli vazifemiz olarak görüyoruz. Asırlardır adaletten sapmamış bir millet olarak İsrail- Filistin geriliminde de tavrımız bu yöndedir. Şu an Gazze'de su yok, ekmek yok, gıda yok. Bunlar İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne ters. Nerede Batı? Herhangi aldıkları tedbir var mı? Yok... Gazze'deki kardeşlerime yönelik katliam derecesine varan saldırıların hiçbir izahı olamaz.

"EY ABD NE İŞİN VAR SENİN ORADA?"

Şimdi ne diyorlar? 'Amerika uçak gemisi gönderiyor, ikinci uçak gemisi de gelecek.' Ey Amerika, Amerika nere Akdeniz-İsrail-Filistin nere? Ne işin var senin orada? ABD gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, oraya benzinle gitmek mi yakışır?

Suriye'de Türkiye'ye ait SİHA'yı terörle mücadele ederken düşürecek kadar ferasetini kaybeden bir anlayış var. Biz senle NATO'da beraber değil miyiz? 'Görmedim, bilmeden, farkında değilim' Bunu nasıl söylersin? Örgütlerden farklı olarak devletler, savaş hukukuyla insan haklarına riayet etmekle mükelleftir. Bu çizginin giderek kaybolduğunu görüyoruz. Çatışmaların bölgemize yayılmasını istemiyoruz. Bölgede söz, etki sahibi aktörleri körü körüne birilerini desteklemek yerine gerilimi düşürmeye çağırıyoruz.

NE İNSANİ NE VİCDANİDİR

360 kilometrekarelik alanda yaşayan 2 milyon Gazzelinin elektriğini, suyunu, akaryakıtını, gıdasını kesmek ne insanidir, ne de savaş hukukunda yeri vardır."