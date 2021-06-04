Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zonguldak müjdelerin merkezi olacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi olacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak’ta Uzun Mehmet Camisi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi olacak." açıklamasında bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Yeriyle, mimarisiyle, çevre düzenlemesiyle şehrimize yakışır bir eser olan bu güzel camiyi inşa eden ve müteahhitliğini yüklenen Hasan Gürsoy beye ve ekibine teşekkür ediyorum.

Caminin inşasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Malazgirt Zaferi'nden 15 Temmuz'a kadar geçen bin yıla kadar geçen süreçte çağlar değişse de milletimize duyulan husumetin derinliği hiç değişmiyor. Bayrağımıza tahammül edemeyenler binlerce yıllık devlet geleneğimizle başa çıkamayanlar saldırmaya başladılar.

Müminler burada cem olurlar, bir olurlar, burada kardeş olurlar. Bizim bu birliğimizi bozamayacaklar. FETÖ'den PKK'ya kadar ne kadar terör örgütü varsa milletimizin diyanetine dinine saldırmışlardır.

Bugün inşallah Zonguldak'tan bir müjde vereceğiz. Artık Zonguldak müjdelerin merkezi olacak."

UZUN MEHMET CAMİSİ

Terakki Mahallesi'nde yapımı 1,5 yıldır devam eden ve ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan cami, yaklaşık 22 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine inşa edildi.

İsmini 8 Kasım 1829'da kömürü bulan Uzun Mehmet'ten alan, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbeye sahip caminin girişinde, mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alıyor.

Eksi birinci katına 8 bin metrekare genişliğinde 200 araçlık otoparkın yanı sıra 81 abdesthane yapılan camide, engelli ve yaşlıların kolay erişebilmesi için ikisi engelliler için olmak üzere toplam 6 asansör bulunuyor.

İnşaatı tamamlanan ve ses denemeleri yapılan caminin yanında yer alan çocuk parkları, bisiklet ve gezi yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar da ilgi çekiyor.