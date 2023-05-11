Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili ilk yorum geldi. Erdoğan, "Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm. Keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim; çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi kaset kumpasıyla çirkinleşiyor, kimi kötü sözle çirkinleşiyor." dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar" dedi.

"NE OLDU DA ÇEKİLDİ ACABA?"

Söz konusu karar büyük yankı uyandırırken Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da konuyla ilgili ilk yorum geldi. Üzüldüğünü belirten Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi ne yapmış adaylıktan çekilmiş. Doğrusu üzüldüm keşke bu yarış sonuna kadar böyle devam etseydi. Acaba ne oldu da çekildi? Biz diğerleriyle yola devam ediyoruz önemli olan benim milletimin vereceği karar." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Mamak-Altındağ mitinginde katılım 100 bin kişi. Pazar günü inşallah balkon konuşmamızın hazırlığını yaptınız mı? Var mısınız? Sandıklar patlamalı. Altındağlı ve Mamaklı kardeşlerimin şu karşımda gördüğüm kararlılığı...

"DİK DURDUK DİKLEŞMEDİK"

Evet bay bay Kemal'in geçmişi bu, vesayetten, terör örgütlerinden kurtardığımız Türkiye'ye bunlar ne verebilir? Önlerine gelenlere makam mevki vaadi verip bu ülkenin yönetimine talip olunur mu? Dik durduk dikleşmedik, yola da böyle devam ettik. PKK'lıları FETÖ'cüleri cezaevinden çıkarma sözüyle belki birilerine sevimli görünebilirsin ama kim bu insanlar? Kim bu Selo? 51 Kürt kardeşimizi öldürdü bu Selo! Kılıçdaroğlu bunu kurtarmak için canhıraş çalışıyorlar.

"SEÇİME KADAR ÇOK ÇALIŞMAMIZ LAZIM"

Milletimiz 14 Mayıs'ta kalbinde verdiği kararı sandıkta da tescilleyecek. Seçim gününe kadar çok çalışmamız lazım. 14 Mayıs'ta "Durmak yok, yola devam" diyor muyuz? 14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam diyor muyuz? Bunun için pazar gününe kadar kapı kapı dolaşıyor muyuz?

"KASET KUMPASLARIYLA ÇİRKİNLEŞİYORLAR"

Birileri bizi seçim döneminde özellikle havayı germekle suçluyor ama kalkıp da terör örgütünün bu ülkeyi nasıl germek istediğini hiç konuşmuyorlar. Biz ülkemizi ve milletimiz söz konusu olduğunda değil havayı germek dünyayı da yerle bir ederiz. Bizim sevgimiz gibi öfkemiz de milletimiz içindir. Bunu terörle mücadelede gösterdik mi? Bu seçimlerde her türlü sertliği kabul ederiz ama çirkinleşmeye karşıyız. Size buradan küçük bir siyaset tüyosu vereyim çirkefleşen taraf, kaybedeceğini anlayan taraftır. Kimi kaset kumpasıyla çirkinleşiyor, kimi kötü sözle çirkinleşiyor."