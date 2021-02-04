Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi.

Üniversite öğrencisi sayısı 1 milyon 600 binden 8 milyon 400 bine yükseldi. Avrupa'da üniversiteye erişimde ilk sıraya çıktık.

Yüksek öğrenim bütçemiz 2,5 milyar liradan bu yıl 36 milyar liraya çıktı.

Kendi kişisel ve zümrevi çıkarlarını demokrasi ve özgürlük maskesi altında pazarlayanların gerçek yüzlerini ortaya çıkarmayı sürdüreceğiz.

Üniversiteler de uzaktan eğitimi başarılı bir şekilde verdiler.