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Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi
22 Ekim 2020 Perşembe 11:32

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

Son dakika! İstanbul Hezarfen Havalimanı'ndan havalanan bir eğitim uçağı Büyükçekmece'de düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen bir sebeple düşen eğitim uçağına ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi. Büyükçekmece Gölü kıyısına düşen uçak, bölgedeki boş bir araziye çakıldı.

Edinilen bilgiye göre ölen şahıs olmadığı tesbit edildi gerek müdahale yapıldı

Kazanın olduğu bölgeden ilk fotoğraflar:

Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi

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