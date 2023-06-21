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Son Dakika! Bakan Işıkhan: Memur ve emekli zammı için torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Son Dakika! Bakan Işıkhan: Memur ve emekli zammı için torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Son Dakika! Bakan Işıkhan: Memur ve emekli zammı için torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak
Admin
Admin
21 Haziran 2023 Çarşamba 12:13

Son dakika! Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve emekli zammı için torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek." ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 11.402 TL olmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan torba yasa çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek." dedi.

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