Son Dakika! Bakan Işıkhan: Memur ve emekli zammı için torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak

Son dakika! Gazetecilere açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve emekli zammı için torba yasa çıkaracağız, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek." ifadelerini kullandı.