Son Dakika! Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Son dakika! Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Ankara'da sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

EKİPLER DEVREDE

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.