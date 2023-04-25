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Son Dakika! 21 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika! 21 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika! 21 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı
Admin
Admin
25 Nisan 2023 Salı 10:11

Son dakika! Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında avukatların da olduğu öğrenildi.

Diyarbakır merkez olmak üzere, Bursa, Siirt, Mardin, Gaziantep, İstanbul, Bingöl, Batman, İzmir, Mersin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Sivas, Malatya, Ankara ve Adıyaman'da terör operasyonu gerçekleştirildi.

110 KİŞİ GÖZALTINDA

Terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayan, gençleri kandırarak örgüte kazandıran, sokak olaylarını organize eden ve talimatını veren, HDP'li belediyelerden bazı şirketler aracılığıyla örgüte para aktaran şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

İÇLERİNDE AVUKATLAR DA VAR

Aralarında avukatlar ve HDP önünde evlat nöbetini sürdüren 4 ailenin çocuklarını dağa kaçıran şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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