Sokak kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık-4 Ocak tarihlerinde, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

Sokak kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı

Sokak kısıtlamasına uymayan 51 bin 152 kişiye işlem yapıldı İçişleri Bakanlığı, 28 Aralık-4 Ocak tarihlerinde, sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 51 bin 152 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.

28-29-30 Aralık tarihlerinde uygulanan hafta içi kısıtlaması ile yılbaşı dolayısıyla 31 Aralık Perşembe akşamı başlayıp 4 Ocak Pazartesi'ye kadar uygulanan hafta sonu kısıtlaması sona erdi.

Kısıtlamalar süresince devam eden denetimlerde ise bazı vatandaşlar, polis ekiplerine sorun çıkardı.

Düzce’de kısıtlamayı ihlal eden bir şahıs, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz." diyerek cezaya itirazda bulundu.

51 BİN 152 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İçişleri Bakanlığı da denetimlerin bitmesi üzerine, son haftanın raporunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, kısıtlama ihlalinde bulunan 51 bin 152 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında ise "Uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve alınan diğer tedbirler sayesinde vaka sayılarındaki düşüş devam etmektedir.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; 2020 yılında göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyor, yeni yılın ülkemize ve dünyamıza huzur, mutluluk ve sağlık getirmesini temenni ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.