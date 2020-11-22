Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri Sokağa çıkma yasağı, Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni önlemlerden biri oldu. Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren başladı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı, Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni önlemlerden biri oldu. Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren başladı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...