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Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri Sokağa çıkma yasağı, Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni önlemlerden biri oldu. Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren başladı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri
22 Kasım 2020 Pazar 12:52

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri

Sokağa çıkma yasağı, Corona virüsün yayılmasını önlemek için alınan yeni önlemlerden biri oldu. Hafta sonları akşam 20'den sabah saat 10'a kadar sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Uygulama ilk olarak 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'dan itibaren başladı. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, bin 593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı bitti mi? İşte sokağa çıkma yasağı saatleri...

Sokağa çıkma yasağı, Türkiye'nin koronavirüs önlemleri kapsamında yeniden gündeme geldi. Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü itibariyle başladı. Buna göre, tüm illerde bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak. İşte, sokağa çıkma yasağının detayları

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE OLACAK?

Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.

Vatandaşların yoğun bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.

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