Şok Kurtarıcı Detay! Deniz Zeyrek, Ziya Selçuk'un istifa nedenini açıkladı! Deniz Zeyrek, Ziya Selçuk'un istifa nedenini açıkladı! Sözcü yazarı Deniz Zeyrek Milli Eğitim Bakanlığı'ndan istafa eden Ziya Selçuk'un gidiş nedenini bugünkü yazısında açıkladı.

"Ziya Selçuk niye gitti?

...Türkiye'nin AK Parti iktidarındaki en önemli sorunlarının başında da "eğitim" geldi.

Geride kalan 19 yılda eğitim sistemimizde ilerleme bir kenara, gözle görülür bir gerileme yaşandı. Erdoğan'ın liderliğiyle geçen 19 yılda tam sekiz kez Milli Eğitim Bakanı değiştirilmesi, durumdan Erdoğan'ın da memnun olmadığını gösteriyor.

Bana göre Milli Eğitim Bakanlığı görevine gelenlerin en önemli sorunu hep "davul bakanda, tokmak başkasında" durumudur.

Ziya Selçuk geldiğinde, bir eğitim profesyoneli göreve geldi diye hepimiz umutlandık, ancak tokmağı da alırsa başarılı olabileceğine dikkat çektik.

Ne yazık ki Selçuk, tokmağı alamadığı gibi davulu da kaptırdı. İslami sivil toplum kuruluşları (STK), tarikatlar ve cemaatler hem tokmağı ellerinde tuttular hem davulu boyunlarına astılar.

Selçuk'un samimi sohbetlerinde "bakanlıkta tabanım yok" diye yakındığını biliyorum.

Bu bir yönetici için en önemli sorunlardan biridir.

Ziya Selçuk'un sorunu sadece bakanlıkta tabanının olmaması değil, "tavan"ı da olmamasıydı. Eğitim alanına damgasını vuran İslami STK'lar, tarikatlar ve cemaatler ne yazık ki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın desteğini

Selçuk'tan daha fazla alıyordu.



AK Parti yöneticisi Reha Denemeç ile (dün Selçuk'un yerine Bakan koltuğuna oturan) eski ÖSYM Başkanı Mahmut Özer Bakan Yardımcılığı görevlerine getirildiğinde Selçuk'a yol göründüğü anlaşılmıştı.

Öyle de oldu. "Profesyonel Bakan" ile "Parti Komiserleri"nin yıldızı hiç barışmadı.

Selçuk, alt kadrosuna söz geçirememeye, dolayısıyla da Bakanlığı yönetememeye başladı.

Yardımcıları, talimatlarını yerine getirmiyordu.

Son atadığı iki daire (Özel Eğitim ve İnşaat Emlak) başkanının bizzat ilgili bakan yardımcısı tarafından göreve başlatılmaması, Selçuk için "havlu atma" anı oldu.

Cumhurbaşkanına çıktığında yardımcılarına söz geçiremediğini anlatıp, "onlar kalacaksa eğer" kendisinin bırakmak istediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın tavrı "bırakın" yönünde olunca da istifa dilekçesi verdi. Türkiye'yi acıya boğan yangınlar olmasaydı "Ziya Selçuk istifa etti" haberini bir hafta ya da on gün önce duyacaktık."