0
0
0
0
0
0
0
0

Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı

Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.

Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı
10 Aralık 2020 Perşembe 00:03

 Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı

 Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.

Tekirdağ'da 10 emniyet personeli karantinaya alındı - Tekirdağ Haberleri

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 8 personelin korona virüs testi pozitif çıktı. 8 personelin yanısıra temaslı 2 personel de apar topar sağlık ekipleri tarafınca  karantinaya alındı. Karantinaya alınan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber