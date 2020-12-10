Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.
Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı
Şok Haber! Polis merkezinde 10 emniyet personeli karantinaya alındı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde görev yapan 10 emniyet personeli karantinaya alındı.
Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 8 personelin korona virüs testi pozitif çıktı. 8 personelin yanısıra temaslı 2 personel de apar topar sağlık ekipleri tarafınca karantinaya alındı. Karantinaya alınan polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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