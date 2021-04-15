Şok Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz

Şok Ali Erbaş: Teravih namazı için yeni karar alabiliriz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ortasına doğru vaka sayılarından düşüş yaşaması durumunda teravih namazı için yeni bir karar alabileceklerini belirtti.

Yaklaşık iki hafta önce açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerle teravih namazlarının camilerde kılınacağını belirtti.

Ancak aradan geçen zamanda vaka sayıları yükselince Diyanet İşleri Başkanlığı, teravih namazının evlerde kılınmasının daha uygun olacağını açıkladı.

VAV TV’de canlı olarak yayınlanan “İftar Vakti” programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise teravih namazının camilerde kılınabilmesi için vaka durumuna vurgu yaptı.

Bu Ramazan'ın da salgınının gölgesinde geçirildiğini ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"VAKALAR DÜŞERSE YENİDEN KARAR ALABİLİRİZ"

“Ramazan'da camilerimizde beş vakit namazımız kılınıyor. Cuma namazı kılınıyor. Camilerde salgınla mücadelede insanımız o kadar tedbirli ki, zaten temizlik olmadan Müslümanlık olmaz. Temizlik olmadan camiye gidilmez. Bütün bunlara rağmen biz dedik ki mademki son zamanlarda vakalarda bu kadar artış oldu. Milletimize yardımcı olalım, teravih namazlarımızı evde kılalım. Farz namazlarımızı, cuma namazımızı camilerde bu tedbirlere riayet ederek kılalım dedik. Allah razı olsun milletimiz anlayışla karşıladı. Ramazan'ın ortasından sonra vaka sayıları aşağılara doğru düşerse biz ona göre yeniden bir karar alabiliriz. Ama milletimizin bu anlayışına, bu ferasetine gerçekten teşekkür ediyorum. Yeter ki bu virüs, bir insana daha bulaşmasın.”