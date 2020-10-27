Sırada altın müjdesi var!

TMSF Başkanı Gülal "Koza Altın'la ilgili elimizde 200'ün üzerinde ruhsat var. Sondaj çalışmamız çok olumlu. Biz de altın müjdesi verebiliriz" dedi...

Türkiye Karadeniz'deki 405 milyar metreküp doğalgaz rezervinin ardından, yeni bir müjdeye hazırlanıyor. TMSF başkanı Muhiddin Gülal, altın arama çalışmalarının çok olumlu seyrettiğini, yakında altınla ilgili rezerv müjdesi verebileceklerini söyledi. Gülal "Koza Altın'la ilgili elimizde 200'ün üzerinde ruhsat var. Ciddi sondaj çalışması başlattık. Rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımız olumlu. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde rezervlerimiz var. Madende işler biraz ağır gidiyor. Geçen yıl 11 ton ürettik. Bunu birkaç yıl içinde 15 tona çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. 37 noktada da sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor. Biz de altanda müjdeler verebiliriz" dedi.

TERÖRE DEĞİL EĞİTİME

TMSF'nin an itibarıyla 804 şirketi bulunduğunu, bunların 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğünün 27,6 milyar lirayı, aktif büyüklüğünün de 66,5 milyar lirayı bulduğunu söyleyen Gülal "Çalışan sayımız 40 bin 589 kişi. Yaklaşık 4,5 yıldır yönettiğimiz bu şirketlerde, ortalama olarak öz kaynakları yüzde 52, aktifleri yüzde 56 büyüttük. Sadece büyük gruplar nezdinde bakarsak aktiflerin büyümesi yüzde 90'a ulaştı. Devraldığımızdan bu yana Koza Altın hemen hemen yüzde 100 büyüdü ve kasasında ciddi bir nakit oluştu. Sadece günlük neması 1,5 milyon liraya ulaşan bir rakama geldik. Dolayısıyla burada 6 milyar liralık bir fon oluştu. Erciyes Anadolu Holding'in devraldığımızdan bu yana aktif büyümesi yüzde 86 seviyesinde. Kasasında 350 milyon dolar nakdi var. Bu biriken fonları da hep şöyle söylüyoruz; bu şirketler eskiden terör örgütüne hizmet ediyordu, ama artık halkımızın hizmetinde. Elimizdeki bütçe imkanları ölçüsünde eğitime, spora, kültürel aktivitelere katkı sağlamaktan imtina etmiyoruz. Okullarımızı Koza Altın'dan finanse edeceğiz ve bu okullara 15 Temmuz şehitlerimizin adını vereceğiz. Buradaki ironiyi de yakalamak lazım" diye konuştu.