Sınavda başarılı olmak için hangi dualar okunur? - 2023 KPSS sınav öncesi okunacak dualar

Yarın sabah milyonlarca memur adayı 2023 KPSS lisans sınavında memur olabilmek için ter dökecek. Peki başarılı olmak için KPSS öncesinde hangi dualar okunur?, 2023 KPSS'a girecekler için okunması tavsiye edilen dualar ve anlamları - KPSS kısa ve etkili dua ve başarı duası oku - Necmettin Nursaçan'dan Sınavda Okunacak Dualar - Cübbeli Ahmet Hoca'dan sınava gireceklere dua tavsiyesi - Detaylar Haberimizde..

Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( 2023 KPSS Lisans) milyonlarca aday kamuda memur olmak için yarışacak. Elbette yıl boyunca KPSS'ye çalışan adaylar sınava az bir zaman kala Allah'a başarılı olmak için dua ediyor. Aileler ve sınava girecek adaylar KPSS'de başarılı olmak için Allah'a el açıp, 2022 KPSS esnasında zihinlerini açık tutup soruları rahat çözebilmek için Allah'a dua ediyor. Sınava az bir zaman kala hocalardan sınav başarı dualarını siz memur adayları için derledik.



Milyonlarca kişinin memur olabilmek için ter dökeceği KPSS öncesinde her yörede insanlar sınavda başarılı olmak idçin adaklar adıyor ve Allah'a dua ediyor. Dogudan Batıya birçok adaylar ve aileleri 2022 KPSS öncesi manevi değeri yüksek yerlere akın ediyor.



KPSS 2022 sınavına girmeden önce Nihat Hatipoğlu ve Necmettin Nursaçan Hocaların adaylara ve ailelere tavsiye ettiği ve sınava girerken okuanacak dualar şu şekilde;



Nihat Hatipoğlu'nun 2023 KPSS sınavına girecek öğrencilere tavsiye ettiği dua şu şekilde;



- 1 Bardak suya 184 kere ( Yâ Mukaddim ) İsmi Şerifini okuduktan sonra içmeye devam eden, Allahü Teala’nın izniyle imtihanda başarılı olur.

- İmtihana girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur: (Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec’al li min ledünke sultânen nesirân)

"Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver."

- İmtihana oturunca Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunur: (Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli)



"Rabbim! Yüreğime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır, dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar"

- İmtihan gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi 2970 kere okunur: (Keyfe feddalnâ ba’zahüm alâ bâz)



Anlamı: "Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık"



- Kalemi eline alınca Besmele çekip şu dua okunur: (Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü)

"Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan) Allah’ım! Rahmetine sığınırım"



- "Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu,Ya Kayyum, Birahmetike estegisu"

Anlamı: Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum.



Sınav için edilecek dua



1. Elem neşrah leke sadrek

2. Ve vada’na ‘anke vizreke

3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa’na leke zikreke

5. Feinne me’al’usri yüsren

6. İnne me’al’usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab



Anlamı:

Biz senin için (mutlulugun) gögsünü açmadik mi? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sirtini ezen yükü. Senin sanini yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylik vardir. Evet, zorlukla beraber bir kolaylik vardir. O halde bos kaldin mi, yine kalk (baska bir is ve ibadetle) yorul. Ancak Rabbine yönel.

Duaya başlamadan önce sınava girecek öğrenciler, duanın başında ve sonunda Salavat-ı Şerif yani Allahume salli ala seyyidine Muhammedin ve alla ali Muhammed okumalı. Tabiki dua etmeden önce Tevbe etmek unutulmamalıdır. Duanın içtenlikle olması kalben yapılması çok önemli bir husustur. Öğrenciler stressiz ve rahat sınava girmeleri için ruhen ve bedenen rahat olmalı ve kalben dualarını yapmalıdır.



Necmettin Nursaçan Hoca KPSS'ye girecek öğrencilere İsra Suresi'nin 80. ayetini okumayı tavsiye ediyor. Ezberlemesi ve okunması bu kısa dualar adayların ve ailelerin rahatlıkla okuyabileceği türden dualar.



"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ."



Anlamı: "Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar. Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."



KPSS sınavına girecek öğrenci sınav salonunda sıraya oturduğunda okuyacağı dua şu şekilde;



"Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."



Anlamı:"Ya Rabbi!, Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır, Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."





Sınav başlama esnasında okunacak dua şu şekilde;



"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

Anlamı: "Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."



"Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrina raşeden" (Kehf,18/10)



Bu Duayı YGS, KPSS ve TEOG gibi çok önemli sınavlara girmeden önce okumanız tavsiye edilir.



Anlamı: "Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir."



Cübbeli Ahmet Hoca'nın sınava gireceklere tavsiye ettiği dualar şu şekilde;



Sınava girecek olanlar için küçük bir dua



Allahümme rabbizitni ilmen ve fehmen ve imanen

Anlamı: Allahım zihnimi aç, ilmimi artır ,fehmimi aç, imanımı genişlet



İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur isra suresi;80)



رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

"Rabbi edhılnî müdhalen sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ."



Anlamı: "Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım sdici bir kuvvet ihsan eyle."



Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;



رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

"Rabb’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî."



Anlamı:"Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle."



Sınav Başlayınca da şu dua okunur:



ياَحَيُّ ياَقَيّوُمُ بِرَ حْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

"Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."



ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."



Allah Dualarınızı kabul etsin.





