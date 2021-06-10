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Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı Bir grup PKK'lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. 1 korucu şehit oldu, 1 korucu da yaralandı.

Siirt'te güvenlik güçlerine saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
10 Haziran 2021 Perşembe 15:00

Siirt'in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırması Hastanesi’ne sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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