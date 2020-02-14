Sıgara Tiryakilerine Zam Üstüne Zam! "İçene 187 TL, içtirene 2 bin 579 TL"

Sıgara Tiryakilerine Zam Üstüne Zam! "Tüketene 187 TL, içtirene 2 bin 579 TL" Kapalı alanlarda sigara tüketenlere yeni ceza tarifesi bellirlendi Hayata Geçti...

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünün yapmış olduğu duyuruda , 2020 senesi itibariyle kapalı alanlarda Tütün ve Tütün Mamulleri tüketen şahıslara 187 Türk Lirası, sigara içimine müsaade gösteren iş yeri sahiplerine ise 2 bin 579 ile 12 bin 938 Türk Lira olarak hayata geçirildi .

"İçene 187 TL, içtirene 2 bin 579 TL"

Sigara terketmek için açılan standa gelen halkımızın Sağlıklı Yaşam kurumları Sigara Bırakma Polikliniğine sevk edildiğiyönlendirilmekte bu kurumlarda sıgara bırakmak adına vatandaşlara destek verilmktedir , Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hakan Kılıç, Başkan Yardımcısı Dr. Ümit Hafçı, İl Tütün Koordinatörü Şeref Kutbay, Tütün Denetim Ekibi ve diğer personellerle beraber ekiplerin gün içerisinde yaptıkları esnaf denetimlerinde kapalı alanlarda tütün kullanımı ile ilgili halka ve işverene uyarılarda bulunduğu açıklandı. Açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkezde 4 personelden oluşan 4 ekip ve ilçelerde başladığı 3 personelden oluşan 8 ekip olmak üzere toplam 12 tütün denetim ekibinin bulunduğu, denetim ekipleri bünyesinde sağlık personeli, polis ve zabıta memurunun 08.00-24.00 saatleri arasında konu hakkında çalışmalarını sürdürmekte olduğu belirtildi.

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