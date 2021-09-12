SGK resmen duyurdu! Hemen kontrol edin, 'S, K, ve Ş' harfleri varsa... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmen harekete geçti. Vatandaşların çoğu haberdar değil. e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin. Tek tek tespit ediliyor. Para iadesi isteniyor. Özellikle yakın bir tarihte emekli olacak kişileri çok yakından ilgilendiriyor.

Emeklilik için prim günü yetmeyenler dikkat: Dolandırıcılar vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstermek' vaadiyle para topluyor. Bu hileli sigortalılık SGK tarafından tespit edildiğinde, primler siliniyor, aylık bağlandıysa da iadesi isteniyor.

Yaş şartını sağlamış olmasına rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar emekli olamıyor. İşte bu durumda ne yazık ki, 'bir yerde sigortalı gösterilmek' denilen hile devreye giriyor. Dolandırıcılar da tam bu noktada devreye girerek vatandaşı sahte işyerleri üzerinden 'sigortalı göstererek' dolandırıyorlar.

Sahte işyeri, gerçekte var olmayan, hiçbir ticari ve mesleki faaliyeti olmadığı ve somut bir varlığı bulunmadığı halde, sahte sigortalılık bildirimi yapmak amacıyla, çoğu kez gerçekte var olmayan adresler beyan edilerek sadece sahte sigortalı bildirmek amacıyla işyeri dosyası tescil edilen yerler.

Dolandırıcılar, vatandaşların emekli aylığı bağlatmak ya da doğum rapor parası almak için hileli bir şekilde 'sigortalı göstermek' için bu nitelikte işyerleri tescil ettiriyorlar.

ŞLEM BAŞLATILIYOR

Vatandaşlardan 'sigortalı göstermek' vaadiyle para alan dolandırıcılar hakkında, sahte işyerleri tespit edildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuluyor. Haklarında gerekli işlemler başlatılan dolandırıcılar hukuki süreç sonunda cezalandırılıyorlar.

PARA KAPTIRMAYIN

Diğer taraftan dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşların da bu işyerlerinden gösterilen primleri siliniyor. Bu primlerle bağlanan aylıklar geri istendiği gibi vatandaş hem dolandırıcılara para kaptırıyor hem de SGK'ya borçlu çıkıyor. Bu nedenle vatandaşların bu dolandırıcıların tuzaklarına düşmemesi, 'sigortalı göstermek' vaadiyle kendilerine yaklaşanları ihbar etmeleri çok önemli.

ÖZELLİKLE HAMİLE KADINLARI SEÇİYORLAR

Sahte işyerleri vasıtasıyla vatandaşları para karşılığı sigortalı gösteren dolandırıcıların hedefinde genellikle hamile, doğum parası almak isteyen kadınlar ve emekli aylığı bağlatmak için prim günü eksik kişiler var.

Bu kişilere seni ayda '300-500 TL'ye sigortalı gösteririm' diyerek yaklaşan dolandırıcılar, bu kişilerden toplu para alıyor ve sigortalı göstererek aylık alabileceklerine inandırıyor. Bu sürede kişi adına sahte işyerlerinden bildirim yapılıyor ancak SGK denetim sonucu işyerinin sahte olduğunu tespit ettiğinde vatandaşa bağlanan aylığı kesiyor.

SGK sahte işyeri denetimleri sürerken, sigortalıların aylık prim ve hizmet bildirgelerine bazı kodlar işliyor. Hizmet dökümünde işyerinin karşısında (S), (Ş) ve (K) ibareleri görünüyorsa işyeri hakkında inceleme yapılıyor ya da yapılmış ve işyeri sahte olarak tescil edilmiş demektir.

S) ibaresi sahte işyeri anlamına geldiği için hizmet dökümünde bu ibareyi gören sigortalının fiili çalışması yoksa dolandırıcıların oyununa gelmiş olması söz konusudur. (S) ibaresi görülen kişiler için SGK sağlık hizmetinden yararlanma ya da aylık bağlama işlemi yapmıyor. (Okan Güray Bülbül / Akşam)