SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim O kişilere..

SGK Ödüyor! Ücretsiz Ulaşım, Elektrik ve Su Faturalarında İndirim O Kişilere..

İdlib'den gelen şehit haberlerini büyük acıyla karşıladık İş ve Sosyal Güvenlik Yazarımız Mert Nayır

şehit yakınları ve gazilerin sahip oldukları hakları yazdı. Öncelikle şehitlerimize Allahtan rahmet, geride ki yakınlarına büyük sabır dilerken, gazilerimizin sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını umut etmekteyiz. Şehit mertebesine ulaşan ve gazi unvanı alan askerimiz, polisimiz, doktorumuz, öğretmenimiz hepimiz için çok önem arz etmektedir. fiilen görev yapmasa dahi 12 vadeye kadar ek tazminat, nakdi tazminat gibi TSK Personel Yönetmeliğinde yeralan yardımların haricinde , Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer devlet aracılıgı ile sağlanan imkânlar konusunda bilgilendirmede bulunmanın , ellerimiz gitmese de zorunluluğunun bilincindeyiz biz.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, Şehit ve Gazi ailelerine yaptığı yardımlar şu şekildedir ;

• Nakdi yardımlar

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan indirimler

• Çocuklarına sağlanan eğitim ve öğrenim yardımları

• Sağlık Yardımları

• İş konusunda yapılan ödenekler olarak sıralanabilir.

MAAŞ BAĞLANMA KURALLARI NELERDİR

5434 Nolu Emekli Sandığı Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununca subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, uzman erbaş ve erbaş/erlerin şehit edilmiş olmları durumunda ; hizmet zamanı 30 seneye kadar bulunanlara 30 sene hizmet almış gibi, hizmet süresi 30 yıldan çok olanlara ise fiili ve itibari hizmet amanı toplam tutarı üzerinden maaş ödenir .