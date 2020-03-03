SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim O kişilere..
SGK Ödüyor! Ücretsiz Ulaşım, Elektrik ve Su Faturalarında İndirim O Kişilere..
şehit yakınları ve gazilerin sahip oldukları hakları yazdı. Öncelikle şehitlerimize Allahtan rahmet, geride ki yakınlarına büyük sabır dilerken, gazilerimizin sağlıklarına bir an önce kavuşmalarını umut etmekteyiz. Şehit mertebesine ulaşan ve gazi unvanı alan askerimiz, polisimiz, doktorumuz, öğretmenimiz hepimiz için çok önem arz etmektedir. fiilen görev yapmasa dahi 12 vadeye kadar ek tazminat, nakdi tazminat gibi TSK Personel Yönetmeliğinde yeralan yardımların haricinde , Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer devlet aracılıgı ile sağlanan imkânlar konusunda bilgilendirmede bulunmanın , ellerimiz gitmese de zorunluluğunun bilincindeyiz biz.
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